شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم رسمي.. تسمية الطرق الدائرية في مكة بأسماء الصحابة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تعميماً ينص على اعتماد تسمية الطرق الدائرية في مكة المكرمة بأسماء الصحابة. وشهدت العاصمة المقدسة تغيير مسمى ‏الطريق الدائري الأول باسم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتغيير مسمى الطريق الدائري الثاني باسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما تم تغيير مسمى الطريق الدائري الثالث باسم عثمان بن عفان رضي الله عنه، والطريق الدائري الرابع باسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

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