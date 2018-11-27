شكرا لقرائتكم خبر عن توقف قلب «رضيعة» داخل مجمع طبي بعارضة جازان.. والصحة تحقق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

تعرضت طفلة رضيعة حديثة الولادة لحالة إغماء داخل مجمع طبي خاص في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، فيما اتهمت أسرة الطفلة المجمع بالإهمال؛ ما تسبب في توقف نبضات القلب للطفلة.

وتفاعلت صحة جازان مع حالة الطفلة، حيث أكد المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل غاوي، أنه تم التوجيه بتشكيل لجنة للتحقق والتحقيق في الإجراءات المتخذة مع الحالة واتخاذ ما يلزم.

وأضاف نبيل غاوي أنه قد تم شخوص اللجنة إلى المنشأة، وأخذ الإفادات اللازمة وإحالتها إلى لجنة المخالفات بصحة جازان وإلى إدارة المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.