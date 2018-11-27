الان تتابع أطفال العالم يودعون مبتكر “سبونج بوب” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن أصبح صديق الأطفال في العالم برسومه المتحركة على مدى زمن طويل،رحل اليوم عن عالمنا مبتكر سبونج بوب ستيفن هيلنبرج و قالت شبكة نيكولوديون التلفزيونية، الثلاثاء، إن ستيفن هيلنبرج، مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة “سبونج بوب سكوير بانتس”، توفي عن عمر يناهز57 عاما.

وأشارت الشبكة في بيان “نشعر بحزن عميق بسبب الأنباء عن وفاة ستيفن هيلنبرج بعد معركة مع التصلب الجانبي الضموري. كان صديقا محبوبا وشريكا إبداعيا لكل شخص في نيكولوديون وقلوبنا مع أسرته”، وفق ما نقلت رويترز. وكان هيلنبرغ قد كشف في عام 2017 أنه يعاني من المرض الذي يسبب ضمور الجهاز العصبي.

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