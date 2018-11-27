دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Graphcore تطلق أفضل وحدات المعالجة التي ترتكز على الذكاء الإصطناعي ظهر على التقنية بلا حدود.

عرفت شركة Graphcore بإصداراتها من وحدات المعالج التي تقوم على تقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تهدف إلى دعم أعلى آداء، واليوم تقدم من جديد أحدث وحدات المعالجة وأفضلها إلا أنها لن تكون متاحة في الأسواق للجميع.

تقدم Graphcore تصميم مميز في إصداراتها من وحدات المعالجة، وبالرغم أن إصدارات الشركة لا تنتشر في الأسواق كما هو الحال مع شركة إنتل وإنفيديا، إلا أنها تهدف لإنتاج إصدارات فائقة من وحدات المعالج تدعم المهام المتعددة لتقنية الذكاء الإصطناعي.

كما تحرص Graphcore على إطلاق وحدات المعالج الخاصة بها بتصميم دقيق لوحدات المعالجة متناهية الصغر، كما طور تصميم وحدات المعالجة الجديدة مع شركة Pentagram، حيث تأتي بأغلفة صممت من البلاستيك يجمع بين مجموعة من الألوان المشرقة، حيث تقدم كل وحدة معالجة بتصميم ولون خاص.

يذكر أن وحدات المعالج التي تدعم الخوادم والتي تقدم من Graphcore مع تقنية الذكاء الإصطناعي، لن تكون متاحة للكثيرين، حيث من المقرر أن يتم دمج وحدات المعالجة مباشرة في الخوادم، كما يتم دمج وحدات المعالجة في غرفة حرارية لدعم تبريد وحدة المعالجة.

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هذا الموضوع Graphcore تطلق أفضل وحدات المعالجة التي ترتكز على الذكاء الإصطناعي ظهر على التقنية بلا حدود.