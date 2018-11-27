مصر توضح حقيقة إضاءة الأهرامات بـ"علم السعودية"

دبي - بواسطة محمد فارس © facebook إضاءة الأهرامات بالعلم السعوديمصر توضح حقيقة إضاءة الأهرامات بـ"علم إضاءة الأهرامات بالعلم السعوديمصر توضح حقيقة إضاءة الأهرامات بـ"علم السعودية

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن إضاءة الأهرامات بالعلم السعودي.

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ونفى وزيري وضع علم المملكة العربية السعودية على الأهرامات، مؤكدا أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة حيث لم يتم إضاءة الأهرامات بالعلم أو أي علم لاية دولة.

وناشد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر ‏أية أنباء، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وكانت الصحف السعودية قد نشرت صورة للأهرامات، وهي مضاءة بأعلام السعودية، تزامنا مع وصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في ثالث محطات جولته الخارجية.

المصدر: وزارة الآثار المصرية