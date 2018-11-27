شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف اليمنى: مليشيا الحوثى لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية أن قرار القيادة السياسية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، لتحرير ما تبقى من محافظة الحديدة غربي اليمن وكل المناطق التي لاتزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، حتمي ولا رجعة عنه.

وقال في المحاضرة التي ألقاها اليوم بجامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب اليمنية " إن مليشيات الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر؛ لأنها مليشيا تتلقى توجيهاتها من إيران، وتحاول تغيير هُوية اليمن، وانتزاعها من محيطها العربي".

وأشار عطية إلى أن المليشيات الحوثية تعمل على تجهيل الشباب والأطفال؛ ليسهل عليها الزج بهم في معاركها العبثية والخاسرة، منوهًا إلى أن تجنيدها للأطفال والزج بهم إلى محارق الموت انتهاك صارخ للحقوق والقوانين المحلية والدولية والإنسانية.