بن زايد وبن راشد يشهدان إطلاق 7 استراتيجيات وطنية فى مئوية الإمارات 2071

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إطلاق 7 استراتيجيات وطنية مستقبلية في القطاعات الحيوية لمئوية الإمارات 2071.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في إمارة أبوظبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما حضر الاجتماعات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .