الهلال يسحق الجيش بـ(4) اهداف نظيفة

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الخليج 365 :

حقق الهلال فوزا كاسحا على الجيش في ذهاب الدور التمهيدي لابطال افريقيا بـــ(4) اهداف نظيفة نالها جيوفاني وديارا و مومبو وبوي

جاء الحصة الاولى قوية و سريعة وكاد نزار ان يضع الهلال في الوضعية الافضل وافتتاح التسجيل لكن رأسيته تلعو الشباك وتبعتها طلعة مومبو التي حولها الدفاع الي ركلة زاوية .. عاد الهلال وقاد له جيوفاني طلعة ولكنها افتقدت الدقة ..

هدف لجيوفاني

في الدقيقة 17 وصل اللاعب جيوفاني الي شباك الجيش من عكسية الكنجولي مومبو

بعد دقيقة كاد الهلال ان يضيف الهدف الثاني اطلقها مومبو لكنها كانت بعيدة عن الشباك .

ديارا يضيف الثاني

حصل الهلال على مخالفة لعبها السمؤال قابلها ليضيف ديارا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 23 وحدث بعده إنهيار للضيوف .

هدأت العاب الهلال قليلا وحاول الضيوف قليص النتيجة لكن دون جدوى .

حصل الجيش على مخالفة لعبها على حسن حولها الدفاع الي زاوية .

مومبو يضيف الثالث

اضاف اللاعب ارديسا مومبو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 45 للحصة الاولي بعد قوسية للشغيل تخطت الدفاع ويلعبها مومبو زاحفة في شباك الجيش انتهت عليها الحصة الاولي 3-0 ليشعل ويلهب استاد الهلال .

الهلال ينهي الشوط الاول بثلاثية جيوفاني وديارا و مومبو

الاجانب ينجحون في شوط اللاعبين

الشوط الثاني كانت بدايته هلالية لكنها افتقدت الدقة يبعدها الدفاع .. لجأ الجيش الي العنف لإيقاف طلعات الهلال وخاصة اللاعب جيوفاني .

حصل الهلال على مخالفة نفذها اللاعب فارس لكنه لعبها بعيدة وقاد صهيب طلعة هلالية كانت بعيدة عن الشباك يبعدها الدفاع الي جابية تجد جيوفاني لكنه فشل في الاستفادة منها .

نشطت العاب الجيش وشكل صداعا على الهلال وكاد ان يصل الي شباك يونس الطيب .

حصل الهلال على زاوية لعبت بعيدا عن خط 18 وتوقف بعدها اللعب بسبب اصابة حارس الجيش .

في الجزء الثاني للحصة الثاني نشطت العاب الهلال لاضافة هدف لكن دون جدوى .

كاد اللاعب بشه ان يصل الي الشباك لن تسديدته ابعدها حارس الجيش .

بوي يضيف رابع للهلال

حصل الهلال على زاوية في الدقيقة 40 لعبها بشة قابلها بوي اودعها الشباك هدفا للهلال في الشباك هدف رابع للهلال انتهي عليه اللقاء .