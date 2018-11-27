المريخ السوداني ضمن الأندية المرشحة للقب كأس زايد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وضع رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل شيخ نادي المريخ السوداني ضمن الأندية المرشحة لنيل لقب كأس زايد للأندية الأبطال والتي تتواصل في الفترة الحالية. وقال تركي آل شيخ في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للاتحاد العربي اليوم”الثلاثاء” إن الأندية السعودية والزمالك والمريخ السوداني ضمن الأندية المرشحة لأحراز الكأس. وأضاف” أتمنى ألا تخرج البطولة من الأندية السعودية والزمالك والمريخ السوداني”. يذكر أن المريخ كان قد فاز على اتحاد الجزائر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت لذهاب كأس زايد للأندية الأبطال.

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