قطع طرق في لبنان تضامنا مع الحريري (صور)

قطع مناصرو "المستقبل" الطرق بالإطارات المشتعلة، لكن سرعان ما عملت القوى الأمنية وفوج الإطفاء على إعادة فتحها.

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وأصدرت قيادة "المستقبل" بياناً لمؤيديها، للامتناع عن أية ردود فعل سلبية كقطع الطرقات وإحراق الإطارات، ودعت إلى التزام حدود القانون والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها الإخلال بالاستقرار.

وكان الوزير السابق وئام وهاب قد تهجم على رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري وقال في مقابلة تلفزيونية، يوم أمس، "ما هي إنجازات رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري؟ ما هي إنجازات هذا الكاراكوز؟ لو لم يكن ابن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري​ من "يشغله" ناطور بناية عنده؟ لو لم يكن ابن رفيق الحريري لكان إذا أرسل سيرته الذاتية على شركة معينة ما كانت قد تقبل به".

رفع الصوت بوجه الخواجة".