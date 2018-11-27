قطع طرق في لبنان تضامنا مع الحريري (صور)

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قطع مناصرو "المستقبل" الطرق بالإطارات المشتعلة، لكن سرعان ما عملت القوى الأمنية وفوج الإطفاء على إعادة فتحها.
© REUTERS / JAMAL SAIDI
وكان الوزير السابق وئام وهاب قد تهجم على رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري وقال في مقابلة تلفزيونية، يوم أمس، "ما هي إنجازات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري؟ ما هي إنجازات هذا الكاراكوز؟ لو لم يكن ابن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري من "يشغله" ناطور بناية عنده؟ لو لم يكن ابن رفيق الحريري لكان إذا أرسل سيرته الذاتية على شركة معينة ما كانت قد تقبل به".
رفع الصوت بوجه الخواجة".
وأضاف وهاب "المتعهد رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة هو "معلم" الحريري وهو من يدير جميع الأمور والجميع يتكلم عنه والجميع يخاف من
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