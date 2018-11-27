أول تصريح لولي العهد السعودي بعد وصوله تونس (فيديو)

جاءت تصريحاته في الوقت الذي استقبله فيه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وسط احتجاج مئات التونسيين على الزيارة، وفقا لـ"رويترز".

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى المطار الرئاسي في العوينة بتونس، مساء اليوم، في زيارة رسمية، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.

​ووصل ولي العهد السعودي إلى تونس، بعد زيارة استمرت يومين إلى جمهورية مصر العربية، التي أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

© REUTERS / HANDOUT

وتأتي زيارة ابن سلمان إلى تونس، وسط احتجاجات من جانب نقابة الصحفيين التونسيين، إذ قال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد اليوسفي، إن النقابة "عبرت عن استهجانها ورفضها لزيارة الأمير السعودي محمد بن سلمان لكونه متهما بارتكاب جرائم حرب، وتلاحقه جرائم حرب في اليمن، وانتهاكات وأفعال مشينة طالت حقوق الإنسان وحرية التعبير ولعل آخرها جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمير محمد "غادر الخميس الماضي لزيارة عدد من الدول العربية، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وذكرت الوكالة أن ذلك يأتي "انطلاقا من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو".