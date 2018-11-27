مشروع سوري استراتيجي ضخم يهدف لنهضة تجارية في البلاد

نقل موقع "دمشق الآن" أن وزارة النقل السورية وضعت خطة استراتيجية للمؤسسة العامة للسكك الحديدية تتضمن تنفيذ 2000 كم من الخطوط الحديدية الجديدة وإعادة صيانة وتطوير جميع الخطوط القديمة بطول 2450 كم لتغطي كامل أراضي الجمهورية العربية السورية. © Sputnik . Mikhail Klimentiyev يهدف هذا المشروع إلى ربط جميع المناطق والمراكز الحيوية في البلاد من مرافئ ومطارات ومصافي نفط ومناطق صناعية ومناجم وفعاليات اقتصادية وسياحية وتجارية. قدرت كلفة المشروع ما يقارب 1860 مليار ليرة حسب الأسعار الحالية توزعت على التالي: 900 مليار ليرة كلفة الخطوط الجديدة و566 مليار ليرة لإعادة صيانة وتطوير الخطوط القديمة و350 مليار ليرة لشراء أدوات محركة ومتحركة وقطع تبديل و44 مليار ليرة لإنشاء مركز تصنيع وإصلاح وتجميع آليات صيانة خطوط. يتمركز المشروع حول خدمة النقل الداخلي والدولي عبر محورين: المحور الأول شمال جنوب (دولياً) يربط أوروبا وتركيا عبر سوريا بالأردن ومنطقة الخليج العربي (داخلياً) يربط الحدود التركية بالحدود الأردنية ماراً بحلب وحمص ودمشق، المحور الثاني غرب شرق (دوليا) يربط الموانئ السورية على البحر المتوسط بالعراق وإيران ودول شرق آسيا (داخلياً) يربط الساحل السوري بالحدود العراقية ماراً بحمص وتدمر ودير الزور والبوكمال. يحقق هذا المشروع حال إنجازه نهضة كبيرة في قطاع النقل بواسطة السكك الحديدية الأمر الذي سيعود بالفائدة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السوري وسيحقق مكاسب اقتصادية هائلة من خلال جعل سوريا عقدة ربط تصل بين أنحاء العالم.

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