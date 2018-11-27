التعليم تصدر تعميما بخصوص تطعيمات طلاب #الأول_الابتدائي

صحيفة الخليج الالكترونية

شددت وزارة التعليم على أهمية ضمان تغطية جميع طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي المستهدفين بالتطعيمات الأساسية.

وكلفت الوزارة المرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس على حصر عدد الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي (بنين وبنات) وتزويد المركز الصحي الذي تدخل المدرسة في نطاقه، وكذلك أرقام التواصل مع أولياء أمورهم، وفق ما جاء في تعميم.

ودعت الوزارة المرشدين والمرشدات أيضًا للتنسيق مع “برنامج نور” لتوجيه رسائل لأولياء أمور الصف الأول الابتدائي عن حملة التطعيم في المراكز الصحية.

كما طالبتهم بتزويد إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالبيانات الخاصة بالطلاب الذين تم تطعيمهم ، مع تحديث هذه البيانات أسبوعيًا.