شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أزمة مالية تمنع الأهلي من إبرام تعاقدات سوبر في يناير والان مع التفاصيل

يواجه النادي الأهلي، أزمة مالية عاصفة تمنعه عن إبرام صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة بيناير، نظرًا لعدم وجود سيولة كافية في خزينة النادي منعته من سداد المستحقات الخاصة خلال الـ4 شهور الماضية.

وتأخرت المستحقات الخاصة برعاية النادي الأهلي، مما خلق أزمة مالية داخل أروقة النادي بعد الفشل في الحصول على عدد من عقود الرعاية الكبيرة وهو الأمر الذي أدى لحدوث بعض المناوشات بين أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ودخلت خزينة النادي الأهلي 25 مليون جنيه فقط خلال الفترة الماضية، هو ما يجعل النادي في أزمة مالية كبري تمنعه من الدخول في سوق الانتقالات الشتوية المقبل بقوة.

وودع النادي الأهلي، مؤخرًا البطولة العربية وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو المشهد الذي أثار غضب جماهير القلعة الحمراء مؤخرًا ضد الإدارة واللاعبين.