شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحدد 4 مناطق محظورة الصيد.. غرامة 10 آلاف للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، أن فرض غرامة حظر الصيد في أوقات وأماكن معينة يأتي لحماية الثروة المائية الحية في المياه الإقليمية.
وتوعدت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، المخالفين بعقوبة تصل إلى 10 آلاف ريال غرامة مالية.
وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 4 مناطق محظور الصيد فيها على النحو التالي:
– المحميات
– مناطق التجارب
– الموانئ
– الممرات البحرية
شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحدد 4 مناطق محظورة الصيد.. غرامة 10 آلاف للمخالفين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .