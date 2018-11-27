شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحدد 4 مناطق محظورة الصيد.. غرامة 10 آلاف للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، أن فرض غرامة حظر الصيد في أوقات وأماكن معينة يأتي لحماية الثروة المائية الحية في المياه الإقليمية.

وتوعدت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، المخالفين بعقوبة تصل إلى 10 آلاف ريال غرامة مالية.

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 4 مناطق محظور الصيد فيها على النحو التالي:

– المحميات

– مناطق التجارب

– الموانئ

– الممرات البحرية