المصريون يرحبون بولي العهد السعودي ويسخرون من "الجزيرة" القطرية

حملات ترحيب كبيرة أطلقها عدد من المصريين ترحيباً بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، فيما سخروا خلالها من قناة "الجزيرة" القطرية، وحملاتها المغرضة التي تستهدف المملكة وقادتها.

ورصدت "العين الإخبارية" تغريدات لبرلمانيين وإعلاميين ومواطنين مصريين للترحيب بولي العهد السعودي، عقب وصوله إلى القاهرة، مساء الإثنين، قادماً من البحرين.



وتصدرها شتاق #ولي العهد في بلده الثاني_مصر ترند أعلى التغريدات تفاعلاً بالتزامن مع الزيارة.



وغرد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، على الزيارة، وسخر من قناة "الجزيرة" القطرية قائلاً: "في مواجهة الحملة التحريضية التآمرية والتي تستهدف استغلال قضية خاشقجي لنشر الفوضى على أرض المملكة، الرئاسة المصرية المعبرة عن الشعب المصري رحبت بزيارة ولي العهد السعودي في وطنه الثاني".



وبيّن أن "هذه الجولة الناجحة أصابت الجزيرة وأخواتها بالصدمة والارتباك فراحت تهذي وتعيد إنتاج رواياتها الكاذبة مرة أخرى، وتدعي جود معارضات شعبية للزيارة".



وأردف بكري: "مساكين يستحقون الشفقة بعد أن خسروا معركتهم الوهمية وظهر للعالم حجم حقدهم وتآمرهم على المملكة والأمة".





في السياق نفسه، غرد محمود عبدالحي قائلاً: "زيارة مهمة ومرحباً ولي العهد.. وخلي الجزيرة تكمل لطم على خاشقجي بعيد عننا #ولي العهد في بلده الثاني_مصر".



المغردة سارة فهمي وجهت أيضاً انتقاداً حاداً لقناة "الجزيرة" خلال تغريدتها الترحيبية التي قالت فيها :"#محمد بن سلمان نورت مصر، مليون أهلاً وسهلاً بك، نورت مصر كلها".



وأردفت في تغريدة أخرى: "شهرين والجزيرة بتنبح وتصرف مليارات وتحشد الرأي العام الدولي ضده ورغم كل ده فشلت".



وفاض موقع "تويتر" بالتغريدات الترحيبية، التي كان من أبرزها تغريدة المعلق الرياضي بلال أحمد علام، والتي قال فيها لولي العهد السعودي: "‏أسفرت.. وأنورت في بيتك وبين أهلك.. يا مرحبا يا مرحبا".





بدوره، أعرب المغرد إياد عن فخره بالزيارة قائلاً: "من قدنا ولى العهد عندنا"، فيما قال المغرد فواز الشريف "مرحباً مليون نورت مصر أهلاً وسهلاً يا هلا بيك".





وفي السياق نفسه، قال المغرد أحمد البنا ترحيباً بولي العهد السعودي:"بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة نقول لكِ أهلاً وسهلاً، أهلاً بكِ بقلوبنا قبل حروفنا بكل سعادة".





ووصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الإثنين، إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث كان في استقباله بمطار القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



والقاهرة هي ثالث محطة في إطار الجولة العربية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



وأكد راضي أنه سيتم التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.



وبدأ ولي العهد السعودي جولته الخارجية بالإمارات التي وصلها الخميس الماضي، ثم البحرين التي توجه إليها الأحد، قبل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين المرتقبة.

