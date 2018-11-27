القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي- أرشيفية

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الإثنين، قراراً جمهورياً بتعيين نجيب منصور حميد العوج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي. كما تم تعيين علي هيثم علي عبدالله وزيراً للعدل، ومحمد عبدالله صالح ناصر العناني وزيراً للكهرباء والطاقة. وبموجب القرار أيضاً تم تعيين نواب لوزراء المالية والكهرباء والطاقة. وشمل قرار الرئيس اليمني أيضاً تعيين صالح بن عديو محافظاً لشبوة، وتعيين المهندس سيف محسن عبود الشريف مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار. كما أصدر الرئيس اليمني قراراً جمهورياً بتعيين أربعة أعضاء في مجلس الشورى. وكان الرئيس اليمني قد أصدر الشهر الماضي قرارات جمهورية من بينها تعيين الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيساً للوزراء وزيراً للأشغال العامة والطرق.

شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يجري تعديلات وزارية محدودة بالحكومة اليمنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .