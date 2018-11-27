الرئاسة التونسية ترحب بالزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ولي العهد السعودي والرئيس التونسي
أشادت سلمى اللومي الرقيق الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي التونسي، بالعلاقات الثنائية التي تجمع بلادها مع المملكة العربية السعودية.
وقالت مديرة الديوان الرئاسي التونسي، إن "علاقة تونس بالمملكة السعودية هي علاقة طيبة، والأمير محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) يمثل المملكة العربية السعودية، وهو مرحَّب به"، حسبما نقل حساب "مجلس نواب الشعب" على موقع "تويتر"، مساء الإثنين.
وبدأ الأمير محمد بن سلمان جولة خارجية، الخميس، استهلها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ثم مملكة البحرين، فيما اختار مصر لتكون محطته الثالثة.
كانت الأمينة العامة المساعدة لحزب نداء تونس الحاكم سميرة الشواشي، قد اعتبرت أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المرتقبة إلى البلاد تعكس العلاقات المتينة بين البلدين التي تجعل منه "ضيفا مبجلا".
وقالت الشواشي، في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن "تونس منخرطة في الحرب على الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية التي قدمت يد العون للتونسيين في كل المحطات التاريخية".
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