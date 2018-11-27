سفير الرياض بمصر: زيارة ولي العهد السعودي تعكس عمق علاقات البلدين

أكد أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، الإثنين، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة هي الثانية خلال عام واحد، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

ونقل حساب السفارة السعودية لدى القاهرة على موقع "تويتر" تصريحات نقلي بشأن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر.





وقال نقلي إن "زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر هي الثانية خلال عام واحد، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين".

ووصل الأمير محمد بن سلمان، مساء الإثنين، إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث كان في استقباله بمطار القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويبحث ولي العهد السعودي خلال زيارته إلى القاهرة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.