شكرا لقرائتكم جنبلاط يتصل بالعيسى شاكراً ومثمنا دور رابطة العالم الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 19 دقيقة في 27 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 20:57

أجرى رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط اتصالا بالأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، شكره فيه على مبادرته القيمة بدعوة وفد من مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز لزيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة لتأدية الفرائض الدينية، واستقباله للوفد في مقر الأمانة العامة للرابطة في مكة المكرمة.



وثمن جنبلاط، وفق مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، "دور الرابطة في العمل الإسلامي، مؤكدا الحرص على "إستمرار التواصل والعمل المشترك بما يتلاءم مع المصلحة العامة".