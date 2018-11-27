شكرا لقرائتكم مصادرة أول مولد كهربائي مخالف في منطقة الحدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 27 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 20:55

في إطار المعركة القائمة بين الدولة اللبنانية وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، صادر مراقبو وزارة الإقتصاد بمؤازرة أمنية وبالتعاون مع بلدية الحدث بإشارة من النيابة العامة، أول مولد كهربائي مخالف في منطقة الحدث تابع لميشال بشعلاني. وأوضح الأخير أنه "باشر بتركيب العدادات لكنّه المسؤول عن مولّدات عدة في عدد من المناطق منها الدكوانة حيث تمّ تركيب العدادات لذلك تتطلب المسألة المزيد من الوقت".



وأكد مراقبو وزارة الاقتصاد أن "أي شخص خالف القرار رقم 100 الصادر عن وزارة الاقتصاد سيتم تنفيذ القانون بحقه وستتم مصادرة مولده وتسليمه الى البلدية".

وكانت وزارة الإقتصاد باشرت تنفيذ قرار تركيب العدادات في كلّ لبنان.

وجرى وضع المولد لدى بلدية الحدث بالأمانة إلى حين إلتزام صاحب المولد بتركيب العدادات، على أن يستكمل المراقبون جولتهم على أصحاب المولدات المخالفين.

وأمل رئيس بلدية الحدث جورج عون بأن "يكون هذا الأمر درساً لكل من يخالف القانون". أما محامي بشعلاني فطالب وزير الطاقة سيزار أبي خليل بـأن "يرفع كتاباً إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بالمصادرة".

وقال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري عبر حسابه على "تويتر": "تحية من القلب إلى مراقبي وزارة الإقتصاد الأبطال وكل الثقة بأجهزة الدولة القضائية والأمنية الذين يقومون بواجبهم وبحماية حقوق المواطنين تحت سقف القانون، ولتكن مصادرة المولدات المخالفة عبرة للذين يعتبرون أنفسهم أقوى من القانون وقرارات الدولة اللبنانية".