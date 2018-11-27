شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف ومنظمة الصحة تطلقان حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وكالات الإغاثة حملة لتطعيم ما يصل إلى 5 ملايين طفل دون الخامسة من عمرهم ضد شلل الأطفال فى اليمن الذى أصيب نظام الرعاية الصحية فيه بالشلل جراء الحرب المندلعة منذ أكثر من 3 سنوات.
وتنظم الحملة التى بدأت أمس الاثنين وتستمر ثلاثة أيام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، حيث يواجه الملايين مجاعة تجعلهم أكثر عرضة للأمراض.
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