شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف ومنظمة الصحة تطلقان حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وكالات الإغاثة حملة لتطعيم ما يصل إلى 5 ملايين طفل دون الخامسة من عمرهم ضد شلل الأطفال فى اليمن الذى أصيب نظام الرعاية الصحية فيه بالشلل جراء الحرب المندلعة منذ أكثر من 3 سنوات.

وتنظم الحملة التى بدأت أمس الاثنين وتستمر ثلاثة أيام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، حيث يواجه الملايين مجاعة تجعلهم أكثر عرضة للأمراض.