الولايات المتحدة تنشئ نقاط مراقبة في سوريا

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وأضاف "تقوم القوات الأمريكية بإنشاء مراكز مراقبة في شمال شرقي سوريا من أجل قطع طرق التراجع للإرهابيين من "داعش"، الذين يحاولون الهروب إلى تركيا عبر الشمال. وستوفر مواقع المراقبة هذه شفافية إضافية وتسمح بحماية تركيا بشكل أفضل من إرهابيي داعش".

ووفقا لريان فإنه تم إعلام تركيا بذلك، مضيفا "مازلنا نفكر في الأماكن الآن. لا أستطيع أن أقول لكم العدد (النقاط)، وذلك بسبب أسباب أمنية تتعلق بسلامة العملية".

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذين تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية. وكان الجيش السوري بدأ حملة عسكرية واسعة النطاق في الخامس عشر من حزيران/ يونيو الماضي، لاستعادة المنطقة الجنوبية من سوريا بالتزامن مع عملية مصالحة وطنية.