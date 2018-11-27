الولايات المتحدة تنشئ نقاط مراقبة في سوريا

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ووفقا لريان فإنه تم إعلام تركيا بذلك، مضيفا "مازلنا نفكر في الأماكن الآن. لا أستطيع أن أقول لكم العدد (النقاط)، وذلك بسبب أسباب أمنية تتعلق بسلامة العملية".
هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذين تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية. وكان الجيش السوري بدأ حملة عسكرية واسعة النطاق في الخامس عشر من حزيران/ يونيو الماضي، لاستعادة المنطقة الجنوبية من سوريا بالتزامن مع عملية مصالحة وطنية.
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