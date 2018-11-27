السعودية ومصر.. تبادل تجاري كبير وشراكة اقتصادية عملاقة

تاريخ حافل من العلاقات الاقتصادية يربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث تعتبر السعودية المصدر الرئيسي للنفط ومشتقاته لمصر، كما أنها تعد شريكا رئيسيا للقاهرة في التجارة غير النفطية.

وبدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الإثنين، زيارة رسمية لمصر، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.





ووفق أرقام الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تربط البلدين علاقات وشراكات اقتصادية عملاقة، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي (الصادرات والواردات) بين السعودية ومصر في 2017، نحو 3.68 مليارات دولار.



وبلغ حجم الصادرات السعودية غير البترولية لمصر خلال العام الماضي 2017، نحو 1.419 مليار دولار، مقابل، 2.264 مليار دولار واردات سعودية من مصر خلال نفس الفترة.



بينما في العام السابق له 2016، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، نحو 3.69 مليارات دولار، بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.







ويتوزع التبادل التجاري بين 1.580 مليار دولار صادرات سعودية غير نفطية لمصر في 2016، مقابل 2.115 مليار دولار واردات سعودية من مصر خلال نفس الفترة.



ومن المرتقب أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين، صعودلا لافتا خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان، وهو جسر بري يربط بين مصر والسعودية.

وبدأ ولي العهد السعودي جولته الخارجية بالإمارات التي وصلها الخميس الماضي ثم البحرين التي توجه إليها الأحد، قبل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين المرتقبة.