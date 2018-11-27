ولي العهد السعودي يصل مصر ضمن جولته العربية

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الإثنين، إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث كان في استقباله بمطار القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



والقاهرة هي ثالث محطة في إطار الجولة العربية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي زار خلالها حتى الآن دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ومن المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس السيسي تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.







وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان في وقت سابق الإثنين، إن الزيارة من المنتظر أن تتضمن عقد مباحثات مع الرئيس السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.







وأكد راضي أنه سيتم التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.





وبدأ ولي العهد السعودي جولته الخارجية بالإمارات التي وصلها الخميس الماضي، ثم البحرين التي توجه إليها الأحد، قبل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين المرتقبة.



