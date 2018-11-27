انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 3 جنود أمريكيين في تفجير شرقي أفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 07:37 مساءً - أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من جنوده في انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق، بولاية غزني، شرقي أفغانستان.

وذكر الجيش، في بيان، أن 3 جنود آخرين ومتعاقداً أمريكياً أصيبوا بجروح في التفجير، الذي وقع الثلاثاء، قرب مدينة غزني، مركز الولاية، التي تحمل الاسم نفسه.

ولم يوضح البيان مدى خطورة إصابات الضحايا، ولم يكشف عن هوياتهم، في انتظار إبلاغ عائلاتهم، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أنه يحمل بصمات حركة طالبان التي اعتادت القيام بعمليات مشابهة.