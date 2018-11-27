انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان: هناك من درَّب وجهز "داعش" لزعزعة استقرار المنطقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 07:37 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش في سوريا كان عبارة عن عصابات صغيرة على الهامش، مستدركاً: "لكن هناك من درَّبها وجهزها لزعزعة سوريا والمنطقة تحت اسم داعش".

وأضاف أردوغان في كلمة له أمام كتلة حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بمقر البرلمان في العاصمة التركية أنقرة: "نحن من بدأ بتركيع داعش الإرهابي، بعدما أصبح من أكبر التحديات التي تواجه الإسلام. أما من يدّعون مواجهته، فلم يبذلوا أي جهد حيال ذلك".

وتابع قائلاً: "لم يكن هناك داعش في سوريا، وإنما عصابات صغيرة كانت تنتظر على دكة الاحتياط، تم تدريبها وتجهيزها لزعزعة ذلك البلد والمنطقة تحت اسم داعش".

وفي هذا السياق، تعهد الرئيس التركي باستئصال بقايا تنظيم داعش بالكامل في غضون بضعة شهور.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر، خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا الباب وجرابلس، من تنظيم داعش، في الفترة ما بين أغسطس 2016 ومارس 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.