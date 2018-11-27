سلطان ماليزيا يتزوج ملكة جمال موسكو

تزوج السلطان محمد الخامس، ملك ماليزيا، من الروسية أوكسانا فويفودينا الفائزة بمسابقة "ملكة جمال موسكو 2015". وذكرت مصادر أن حفل الزفاف أقيم في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري داخل مجمع الاحتفالات الشهير "BARVICHA CONCERT HALL" الواقع في ضاحية موسكو الراقية "روبلوفكا".

وارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية, وعقد الحفل دون مشروبات كحولية، وارتدى خلاله الحاكم الأعلى لماليزيا اللباس الوطني الماليزي.

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