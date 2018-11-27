مصر.. بلاغ يتهم سياسيا معارضا بالعمل لصالح المخابرات التركية

دبي - بواسطة محمد فارس © Alkis Konstantinidis المخابرات التركيةمصر.. بلاغ يتهم سياسيا معارضا بالعمل لصالح المخابرات التركية

تقدم محامي النقض والدستورية العليا طارق محمود اليوم الثلاثاء، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري نبيل صادق، ضد السياسي المصري المعارض أيمن نور يتهمه بالتخابر مع المخابرات التركية.

وكتب محمود في البلاغ: "أيمن نور عميل لجهاز المخابرات التركية وله اسم حركي يدعى إدوارد ويتلقى راتبا شهريا بصفة منتظمة يصل لـ100 ألف دولار مقابل تنفيذ المخطط التركي بتهديد الأمن القومى المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد ونشر الفتنة في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين".

وأضاف أن المدعى عليه الهارب من مصر منذ عدة سنوات، "له باع طويل مع التعامل مع أجهزة المخابرات الأجنبية المعادية للدولة المصرية، وأنه يتلقى تكليفات وتعليمات محددة ينشرها من خلال قناة الشرق التي يمتلكها، وهي تكليفات تقال له من الضابط المسؤول عنه في جهاز المخابرات التركي".

وطالب محمود في بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم والاتهامات الموجهة لأيمن نور وطلب تحريات الأجهزة المعنية، كما طالب أيضا بوضع اسم أيمن نور على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه، وعلى النشرة الحمراء ومخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية.

ويعد أيمن نور سياسيا مصريا ذا توجه لبرالي، وهو عضو سابق في حزب الوفد ونائب سابق بمجلس الشعب، ومؤسس حزب الغد وبعده حزب غد الثورة.

نافس محمد حسني مبارك في انتخابات الرئاسة المصرية 2005 والتي حل فيها ثانيا طبقا للأرقام الرسمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية