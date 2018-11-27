إنشاء صندوق لشراء الذهب بمشاركة المصارف

شهاب محمد - الخرطوم - الذهب

الخليج 365 :

قالت وزارة النفط والمعادن السودانية، إنها تتجه إلى إنشاء صندوق تساهم فيه البنوك لشراء الذهب بالأسعار العالمية والعمل على تطوير صادرات الذهب.

وأعلن وكيل وزارة النفط عبد الجابر مرعي، خلال لقائه بقيادات بنك الاستثمار المالي اليوم (الثلاثاء)، دعم الحكومة السودانية لإنشاء صندوق لشراء الذهب تسهيلاً لوصول الإنتاج الكبير من الذهب إلى القنوات الرسمية بشكل مباشر.

وقال إن الصندوق سيشكل نواة لبورصة الذهب التي تسعى لها الوزارة مع الجهات المختصة بوزارة المالية منذ مدة.

من جهته كشف مدير بنك الاستثمار المالي أن الصندوق يجري الترتيب له وفقاً لسياسات البنك المركزي بخطوات حثيثة وهو في طريقة للإنشاء بعد أن أجيز في شكلة النهائي من قبل الرقابة الشرعية.

وتوقع أن يكون هناك موافقة نهائية وإذن لمباشرة العمل من قبل بنك السودان المركزي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 105 طناً ولا توجد تفاصيل رسمية عن الكميات التي تم تهريبها إلى الخارج.

ويعول السودان على الذهب كمورد للنقد الاجنبي بعد فقدانه لثلاث ارباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011وفقدان 80% من موارد النقد الاجنبي و50% من الإيرادات العامة.