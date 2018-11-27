حماس تدين زيارة رئيس تشاد للاحتلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس الثلاثاء، عن رفضها لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية إلى وقف هذه السياسات الخطيرة.

وأدانت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم في بيان لها، زيارة رئيس جمهورية تشاد “إدريس ديبي” للاحتلال الإسرائيلي، ولقائه بما أسمته “رأس الإجرام نتنياهو”، مؤكدة أنها “تستنكر الزيارات واللقاءات التي تجري لقادة وسياسيين من بعض الدول العربية والإسلامية مع قيادات الاحتلال الإسرائيلي، لما لها من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة”.

ودعا برهوم إلى “العمل الجاد على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده على أرضه، والاستمرار في سياسة مقاطعة وعزل الكيان الإسرائيلي الذي يشكل الخطر الأكبر على المنطقة بأسرها”.

يشار إلى أن نتنياهو التقى رئيس تشاد الأحد الماضي في مدينة القدس المحتلة، في زيارة هي الأولى منذ قطع العلاقات الثنائية عام 1972، وقال مكتب نتنياهو إن “هذه الزيارة تاريخية وجاءت بعد الكثير من الجهود الدبلوماسية في السنوات القليلة الماضية”.