وزارة المعادن: ترتيبات جديدة لشراء الذهب من المعدنين التقليديين

شهاب محمد - الخرطوم - الذهب

الخليج 365 :

أعلن د.عبد الجابر مرعي وكيل المعادن بوزارة النفط والغاز والمعادن أن الدولة تتجه إلى إنشاء صندوق تساهم فيه البنوك لشراء الذهب بالأسعار العالمية والعمل على تطوير صادرات الذهب.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالوزارة بقيادات بنك الاستثمار المالي ـ الذي سينشئ الصندوق بتكليف من بنك السودان المركزي والذي يشارك فيه حوالي ثلاثين مصرفا بحضور قيادات الوزارة ممثلين في مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالانابة وقيادات تنفيذية بالوزارة.

وأكد السيد الوكيل على أن لقاءهم مع بنك الاستثمار المالي يأتي تنفيذا لترتيبات جديدة تعتزم الحكومة القيام بها لشراء الذهب من المعدنين التقليديين من مواقع الإنتاج انتشارا ووصولا للمعدن التقليدي في مواقعه بولايات السودان المختلفة .

وأبان الوكيل دعمهم لمقترح بنك السودان المالي القاضي بإنشاء صندوق لشراء الذهب تسهيلا لوصول الانتاج الكبير من الذهب إلى القنوات الرسمية بشكل مباشر، معتبرا أن هذا الاتجاه يصب في خانة السياسات الاقتصادية الجديدة التي تمكن الحكومة والوزارة من إدخال كميات الذهب المنتجة إلى القنوات الرسمية والتي محصلتها النهائية دعم الاقتصاد السوداني بشكل مباشر، والذي يمكن أن يكون نواة لبورصة الذهب التي تسعى لها الوزارة مع الجهات المختصة بوزارة المالية منذ مدة .

من جهته كشف مدير بنك الاستثمار المالي خلال اجتماعه بوكيل المعادن بوزارة النفط والغاز والمعادن أن الصندوق يجري الترتيب له وفقا لسياسات البنك المركزي بخطوات حثيثة وهو في طريقه للإنشاء بعد أن أجيز في شكله النهائي من قبل الرقابة الشرعية، متوقعا أن تكون هناك موافقة نهائية وأذن لمباشرة العمل من قبل بنك السودان المركزي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.