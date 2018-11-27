احتجاجات التونسيين على زيارة ابن سلمان تتواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احتج مئات التونسيين، الثلاثاء، على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبلادهم واصفين إياه بـ”القاتل”، في ثاني يوم على التوالي من احتجاجات تندد بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويصل الأمير محمد إلى تونس قادما من القاهرة.

ومنذ الخميس الماضي، زار “بن سلمان” الإمارات والبحرين ومصر، ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل خاشقجي (59 عامًا)، داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، فيما يزور تونس في وقت لاحق من مساء الثلاثاء.

ورفع مئات المحتجين الذين تجمعوا بشارع الحبيب البورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس شعارات ضد زيارة ابن سلمان.

ورددوا هتافات “ابن سلمان يا غدار ارفع يدك عالأحرار” و”ابن سلمان القاتل لا أهلا ولا سهلا”.

ورفع المحتجون صورا لولي العهد ظهر فيها ويداه ملطختان بالدماء وصورا أخرى ظهر فيها وفي يده منشار وكتب عليها “عار عار استقبال أبو منشار”.

رسميا، قال نور الدين بن تيشة، مستشار رئيس الجمهورية، إن ابن سلمان موضع ترحيب، وإن تونس ترفض أي ابتزاز للسعودية التي وصفها بأنها بلد مهم جدا في المنطقة.