المركزي يعلن عن مشروعات استراتيجية للشمول المالي

شهاب محمد - الخرطوم - بنك السودان

الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي عن تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى لتغطية تطوير الشمول المالي الإسلامي لتخفيف حدة الفقر من خلال العديد من الدراسات التي تحقق أهدافها لتحسين مهمة العمل في مجال الشمول المالي.

وقال ممثل بنك السودان المركزي أمس في الورشة التي تنظمتها كلية العلوم الإدارية بجامعة ابن سينا بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ـ جدة) بعنوان (دور الشمول المالي في تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء في مجموعة البنك) نريد مشاريع منتجة تساعد في تخفيف حدة الفقر منوهاً إلى الدور الكبير الذي قام به بنك السودان بتبني مبادرة التمويل الأصغر مؤكداً أهمية الورشة بالنسبة للسودان.

من جانبه أكد مدير جامعة ابن سينا د. أحمد الصافي أهمية الشمول المالي الإسلامي في تحقيق النمو المستدام مؤكداً الاستفادة من تجارب بعض الدول في التطبيق العلمي والعملي من خلال مشروع بحثي يركز على النظرية الإسلامية مع استصحاب استراتيجية الدولة والبنك الإسلامي في تخفيف حدة الفقر ودعا بنك السودان المركزي لتبني استدامة البحث في دور الشمول المالي الإسلامي في تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر مؤكدًا استعداد الجامعة لتقديم كافة إمكاناتها للمضي قدماً بالمشروع بالتعاون مع الآخرين لمعالجة مشكلة الاقتصاد السوداني.

ولفت ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بروفيسور عبدالرحمن الزاهي لحاجة البحوث في السودان إلى التمويل مؤكداً تطابق رؤية الورشة مع رؤية البنك الإسلامي في مكافحة الفقر وتحقيق النزاهة وبذل الجهود من أجل تخفيف حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي ووصول التمويل الإسلامي للشرائح الفقيرة إنفاذاً لأهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة