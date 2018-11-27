إسرائيل توافق على دفعة مالية قطرية جديدة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على دخول الدفعة الثانية من الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية للأهالي الفلسطينيين في غزة، وفك الأزمة الإنسانية في القطاع.

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وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجهات الأمنية الإسرائيلية سمحت بإدخال أموال المنحة القطرية إلى غزة لتشغيل محطات تنقية مياه الصرف الصحي ووقف تدفقها إلى البحر، بشكل خاص، خشية من وصولها إلى إسرائيل، وانتشار الأمراض.

وذكرت الصحيفة أن القرار الإسرائيلي بإدخال هذه الأموال لغزة يخدم إسرائيل بشكل غير مباشر، مؤكدة أن تل أبيب سمحت بإدخال السولار الخاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة، ما أدّى لتشغيل محطات تكرير مياه الصرف الصحي، وبالتالي انخفاض تصريفها مباشرة للبحر، بشكل كبير.

وبينت أن المنحة القطرية تتكون من ستة مراحل تنفذ بشكل شهري، منها 15 مليون دولار تقدم شهريًا لدفع الرواتب، و10 مليون دولار ثمن سولار لمحطة الكهرباء، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى كانت الشهر الماضي، على أن تبدأ المرحلة الثانية، مطلع الشهر القادم.