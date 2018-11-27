العثور على 8 مومياوات فرعونية قرب هرم مصري

القاهرة / الخليج 365

أعلنت مصر، الثلاثاء، العثور على 8 مومياوات بداخل توابيت فرعونية، قرب هرم غرب العاصمة المصرية.

وأوضحت وزارة الآثار المصرية، في بيان، أن البعثة الأثرية العاملة في جنوب شرق هرم الملك إمنمحات الثاني (1929–1895ق.م) بمنطقة دهشور الأثرية (بمحافظة الجيزة) نجحت في الكشف عن عدد من الدفنات الأثرية (مقابر أسفل الأرض) بداخلها توابيت.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار (حكومي) ورئيس البعثة، أن "البعثة قد بدأت أعمالها في شهر أغسطس (آب) الماضي".

وأضاف: "تم العثور علي دفنات بها 8 توابيت مصنوعة من الحجر الجيري داخلها مومياوات مغطاة بطبقة ملونة علي شكل آدمي، وثلاثة منها في حالة جيدة ترجع إلى العصر المتأخر (1085-332 ق.م) "، دون تفاصيل عن بقية المومياوات.

وتشهد مصر من وقت لآخر، الإعلان عن اكتشافات أثرية، وتزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين من بينها أكثر من مائة من الأهرامات الصغيرة بخلاف الأهرامات الثلاثة الأشهر بالجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.