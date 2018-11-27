احذرها.. 7 أطعمة تَضُر #القلب

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صحيفة الخليج الالكترونية
تسبب بعض الأطعمة أضراراً صحية على القلب، ولذلك يجب تجنبها أو الاعتدال في تناولها.
ووفقاً لما ذكره موقع ” time ” فإن أهم الأطعمة التي تهدد صحة القلب هي الوجبات السريعة، لأنها تحتوي على الدهون المشبعة، والتي تسبب أضرارا صحية عند الإفراط في تناولها.
– اللحوم المصنعة والمبردة، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.
– الأطعمة المقلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.
– الإكثار من تناول الحلوى يسبب السمنة، وارتفاع نسبة الكولسترول ومرض السكري
– المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر
ـ الأطعمة التي تبدو وكأنها جزء من نظام غذائي متوازن، مثل حبوب الإفطار
– السمن، يحتوي على الدهون المشبعة، مثل الزبدة والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
– البيتزا تحتل المرتبة الثانية في قائمة جمعية القلب الأمريكية للأطعمة، حيث إنها تحتوي على الدهون المشبعة.
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