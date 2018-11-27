احذرها.. 7 أطعمة تَضُر #القلب

صحيفة الخليج الالكترونية

تسبب بعض الأطعمة أضراراً صحية على القلب، ولذلك يجب تجنبها أو الاعتدال في تناولها.

ووفقاً لما ذكره موقع ” time ” فإن أهم الأطعمة التي تهدد صحة القلب هي الوجبات السريعة، لأنها تحتوي على الدهون المشبعة، والتي تسبب أضرارا صحية عند الإفراط في تناولها.

– اللحوم المصنعة والمبردة، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

– الأطعمة المقلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

– الإكثار من تناول الحلوى يسبب السمنة، وارتفاع نسبة الكولسترول ومرض السكري

– المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر

ـ الأطعمة التي تبدو وكأنها جزء من نظام غذائي متوازن، مثل حبوب الإفطار

– السمن، يحتوي على الدهون المشبعة، مثل الزبدة والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

– البيتزا تحتل المرتبة الثانية في قائمة جمعية القلب الأمريكية للأطعمة، حيث إنها تحتوي على الدهون المشبعة.