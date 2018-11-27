إصابة شخص بعدما صدمته مركبة في #الباحة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصيب شخص بإصابات متعددة إحداها وُصفت بالخطيرة في الرأس، بعدما صدمته مركبة في الباحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: ورد بلاغ إلى العمليات على رقم الطوارئ الموحد “997” يفيد بوقوع حادث دهس في تمام الساعة 10:52 صباح اليوم الثلاثاء.
وأضاف: توجّهت فرقة إسعافية مع القائد الميداني إلى موقع الحادث مقابل شرطة المنطقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى الملك فهد العام.
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