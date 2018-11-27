توقعات #الأرصاد غدا: رياح وأتربة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الأربعاء، ما يؤثر في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، كذلك على منطقة القصيم وحائل .