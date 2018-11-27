شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح السيسي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والان مع التفاصيل

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في لقاء مغلق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء في القاهرة، أن "أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

ووصل محمد بن سلمان إلى العاصمة المصرية مساء أمس الإثنين، في زيارة تستغرق يومين، وتتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بحسب الرئاسة المصرية.

وتأتي الزيارة في إطار جولة خارجية شملت حتى الآن الإمارات والبحرين.

ونقل موقع صحيفة الأهرام الإلكتروني، عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسّام راضي، أن السيسي أكد لولي العهد على "عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، وأن أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

وقالت الصحيفة، إن السيسي أكد أيضاً خلال اللقاء على "حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث مع السعودية على أعلى مستوى، لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً".