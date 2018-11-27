شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يحطم أجهزة أشعة في مستشفى القنفذة بـ«الفأس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية بالقنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن قام بالاعتداء بآلة حادة “فأس” على قسم الأشعة بمستشفى القنفذة، وخلّف أضراراً بجهاز أشعة الرنين المغناطيسي، كما تعرّض طبيب القسم لإصابة طفيفة بيده أثناء مقاومة المعتدي ومحاولة منعه.

وتم على الفور استدعاء الشرطة التي بدورها تحفظت على المعتدي، واتخذت الإجراءات الأمنية في القضية.

وأكد متحدث الشؤون الصحية بالقنفذة إبراهيم المتحمي صحة الحادثة قائلاً: إنه تم استدعاء الشرطة وإبلاغها بالواقعة، وقامت بدورها في الحال، كما تم استدعاء الشركة الموردة للجهاز لحصر الأضرار والتلفيات بجهاز الأشعة.