شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة توضح حقيقة وجود قوات عسكرية لها في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

نفت السفارة السعودية في أنقرة أنباء تناقلتها وسائل إعلام بشأن تواجد قوات عسكرية تابعة للمملكة في سوريا.

وقالت السفارة في بيان أمس الاثنين: “تناقلت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أنباءً حول تواجد قوات عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية في شمال شرق سوريا، وتؤكد السفارة أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق حيث لا توجد أي قوات عسكرية سعودية في سوريا”.

ودعت السفارة، عبر بيانها، وسائل الإعلام لتحري الدقة والنزاهة في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة.