شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة توضح حقيقة وجود قوات عسكرية لها في سوريا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
نفت السفارة السعودية في أنقرة أنباء تناقلتها وسائل إعلام بشأن تواجد قوات عسكرية تابعة للمملكة في سوريا.
وقالت السفارة في بيان أمس الاثنين: “تناقلت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أنباءً حول تواجد قوات عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية في شمال شرق سوريا، وتؤكد السفارة أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق حيث لا توجد أي قوات عسكرية سعودية في سوريا”.
ودعت السفارة، عبر بيانها، وسائل الإعلام لتحري الدقة والنزاهة في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة.
شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة توضح حقيقة وجود قوات عسكرية لها في سوريا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .