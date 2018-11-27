شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» تدعو 5 شركات لسرعة تصحيح أوضاعها.. لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الثلاثاء، خمس شركات مهن حرة إلى سرعة تصحيح أوضاعها.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن عدداً من شركات المهن الحرة “وكالة التأمين” لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لديها.

وأوضحت أن تلك الشركات هي “نجم التضافر لوكالة التأمين التعاوني، وشركة مزون النماء لوكالة التأمين التجارية، وشركة الوفاء لوكالة التأمين، وشركة شاير لوكالة التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين”.

ودعت الشركات الخمس إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز “20” يومَ عمل من تاريخ هذا الإعلان؛ لافتة إلى أنه في حالة عدم التجاوب خلال الفترة المحددة فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص.

وأكدت المؤسسة أن من لديه شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت (هنا) أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة فيه، وتطبيقاً لما جاء في المادة “18” من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي والمادة “2” والمادة “76” من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.