شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر مصر.. والرئيس السيسي في مقدمة مودعيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم جمهورية مصر العربية.

وكان في وداع سمو ولي العهد في المطار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وعدد من كبار المسؤولين.

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