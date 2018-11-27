شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن موعد الانتهاء من دمج «الخطوط الحديدية» و«سار» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع وزير النقل الدكتور نبيل العامودي الانتهاء من دمج المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” بنهاية الربع الأول من العام 2019، لتصبح بعدها “سار” هي المالكة للبنية التحتية للسكك الحديدية في المملكة.

وأضاف الدكتور “العامودي”، في حديث لقناة “cnbc عربية”، أن الوزارة بعد اكتمال دمج السكك الحديدية مع “سار” ستطرح بعض الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية.

وأوضح أن الوزارة لديها خبرة طويلة في مجال الخصخصة تمتد لعشرين عاماً، كاشفاً أنها تعمل حالياً على تطوير العقود الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الموانئ.

وبيَّن وزير النقل أن الوزارة تعكف الآن على مراجعة استراتيجية تخصيص المطارات، وبانتظار موافقة المقام السامي لإعادة هيكلة المطارات وخصخصتها.