أمريكا وبريطانيا والناتو تحذر روسيا من انتهاك سيادة أوكرانيا

عقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، جلسة طارئة لبحث التوتر بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف، وسط توافق يجمع الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الناتو لدعم كييف ضد موسكو.

وحذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، روسيا من أن احتجازها لثلاث سفن أوكرانية يعد "انتهاكا صارخا لسيادة الأراضي الأوكرانية" و "عملا متعجرفا يتعين على المجتمع الدولي التنديد به".

وقالت نيكي هيلي، خلال كلمتها بالجلسة، إن "ما حدث الأحد انتهاك صارخ للأراضي الأوكرانية، وهو تصعيد روسي".



وكانت حركة الملاحة في مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف توقفت، الأحد، لأسباب تتعلق بأزمة 3 سفن أوكرانية، وقد استؤنفت، صباح الإثنين.

وتقول روسيا إن 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية انتهكت المياه الإقليمية لدى مسيرها، عبر البحر الأسود، قاصدة مضيق كيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف توقفت، الأحد، لأسباب تتعلق بأزمة 3 سفن أوكرانية، وقد استؤنفت، صباح الإثنين.





وتمنح اتفاقية ثنائية بين روسيا وأوكرانيا حق الملاحة في بحر آزوف الواقع بينهما، ويربط مضيق كيرتش بينه وبين البحر الأسود.

وردت هيلي بأن "السفن الأوكرانية كانت تعبر من ميناء أوكراني إلى آخر أوكراني عبر مضيق كورتش الذي يستخدماه الطرفان".

وأكدت دعم بلادها لأوكرانيا، قائلة: "نتحد مع أوكرانيا ضد التصعيد الروسي"، مشددة على أنه "يجب على روسيا أن تحترم حرية الملاحة".

ومن جانبه قال جوناثان ألين، نائب مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة، إن "روسيا تعرف ضعف موقفها وتلعب الآن دور الضحية".

وأضاف ألين أن "موسكو فتحت النيران على 3 سفن أوكرانية، ونطالب بإطلاق سراح من تم احتجازهم ".

كما اعتبر أن روسيا "تريد تعزيز ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم وبحر آزوف".

بدوره، قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إن "ما رأيناه الأحد كان خطيرا, روسيا استخدمت القوة العسكرية ضد أوكرانيا".

وتزامنا مع جلسة مجلس الأمن، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع طارئ للحلف العسكري الغربي بناء على طلب أوكرانيا، روسيا إلى الإفراج عن البحارة والسفن التابعة للبحرية الأوكرانية قائلا :"إنه لا يوجد مبرر لما تقوم به موسكو".

وتابع قائلا :"كل الحلفاء عبروا عن تأييدهم الكامل للسيادة الكاملة للأراضي الأوكرانية.. لا يوجد مبرر لاستخدام القوة العسكرية ضد أفراد البحرية والسفن الأوكرانية لذا ندعو روسيا للإفراج فورا عن البحارة والسفن الأوكرانية التي احتجزتها أمس".

