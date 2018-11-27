ملك البحرين وولي العهد السعودي يدشنان خط أنابيب نفط جديدا

دشن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإثنين، خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي بحريني بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية، بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا، وبسعة قصوى تصل إلى 350 ألف برميل يوميا، وبطول يبلغ 110 كم يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية.

وكان حفل التدشين قد بدأ بالسلام الملكي السعودي والبحريني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.





بعد ذلك، ألقى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني، كلمة استعرض خلالها مسيرة التعاون بين البلدين في المجال النفطي.

ثم شاهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والحضور، عرضا تاريخيا عن التعاون السعودي البحريني في المجال النفطي منذ البدايات حتى وقتنا الحاضر.





وفي ختام الحفل، تجوَّل ملك البحرين وولي العهد السعودي في المعرض التاريخي للنفط.







