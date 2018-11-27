وفاة الممثل المصري عادل أمين عن 83 عاما

توفي الممثل المصري عادل أمين، الإثنين، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

وشارك "أمين" في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ويعد دور "عزرا" في مسلسل رأفت الهجان، من أبرز الأدوار التي اشتهر بها.



ولد عادل أمين بالإسكندرية في 20 أكتوبر 1935، واسمه الحقيقي إبراهيم أمين، وكان رئيس فريق التمثيل بمدرسة "رأس التين" الثانوية.

التحق بكلية الحقوق، وكون فرقة مسرحية قدمت عدداً من الأعمال على مسرح الجامعة.





وبعد التخرج عمل بالمحاماة لفترة، حتى أقنعه المخرج فخر الدين صلاح بالعمل في الفن، فعمل لفترة مساعد مخرج في عدد من الأعمال.

كتب سيناريو فيلم "إعدام قاضي"، وسهرة تليفزيونية بعنوان "أقوى من القانون".

وكان "المشربية" هو أول عمل يشارك فيه عادل أمين ممثلاً، حيث قدم شخصية "عليش".

وشارك في أعمال تليفزيونية مهمة أبرزها "أبوالعلا البشري"، و"البشاير"، و"ليالي الحلمية"، و"رأفت الهجان"، و"ضمير أبلة حكمت"، و"السقوط في بئر سبع"، و"زيزينيا"، وغيرها.

كما شارك في السينما بعدد من الأعمال أبرزها "امرأة فوق القمة"، و"القتل اللذيذ"، و"السلم والثعبان"، و"سوق النساء"، وغيرها.

شارك عادل أمين في رمضان الماضي بـ3 أعمال تليفزيونية هي "أبوعمر المصري"، و"الرحلة"، و"فوق السحاب".

وأصيب بوعكة صحية منذ شهر استلزمت نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، حتى توفي في 26 نوفمبر 2018.