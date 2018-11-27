محمد بن زايد يستقبل رئيس شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة السويسرية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في مجلس قصر البحر، جيانلويجي أبونتي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة السويسرية بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي.

وبحث الجانبان إمكانات وفرص التعاون بين شركة "البحر الأبيض المتوسط" ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجال خدمات النقل والشحن وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.





حضر مجلس قصر البحر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.





يذكر أن شركة "مرافئ أبوظبي" -الذراع التشغيلية لموانئ أبوظبي- كانت وقعت اتفاقية تعاون مع شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة عبر ذراعها التشغيلية "يرمينال إنفستمنت ليميتد" لتوسيع آفاق التعاون والشراكة الثنائية بين إمارة أبوظبي والشركة خاصة في مجالات النقل البحري والشحن.