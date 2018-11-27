ولي العهد السعودي يغادر البحرين ثاني محطات جولته العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأمير محمد بن سلمان ، خلال مغادرته البحرين

غادر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الإثنين، مملكة البحرين ثاني محطات جولته العربية.

وبعث الأمير محمد بن سلمان، عقب مغادرته، ببرقية شكر إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل البحريني، تقديرا لما وجده من الترحاب وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضاف ولي العهد السعودي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.





واختتم ولي العهد السعودي رسالته قائلاً: "أسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".

وبدأ ولي العهد السعودي جولة خارجية استهلها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ثم مملكة البحرين، كما يزور مصر في محطته الثالثة.